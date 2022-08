Genesis X Speedium Coupé | svelati gli interni del concept coreano

MotoriSuMotori

Presentato per la prima volta lo scorso aprile, il conceptCoupé rappresenta il primo tassello di un nuovo corso progettuale a livello di stile e di tecnologia per la casa coreana. Di questo prototipo sono stati recentemente svelati anche ...Attualmente la N Vision 74 è un concept perfettamente funzionante, un prototipo fuel - cell basato sullo stesso pacchetto dellaCoupe. Il designer spera di vedere l'auto in catena ... Genesis X Speedium Coupe: svelati gli interni Genesis has finally revealed the interior of its all-electric X Speedium Coupe concept, around four months after revealing its exterior. The luxury brand used the Pebble Beach Concours d’Elegance in ...Genesis X Speedium Coupe concept interior revealed at Pebble Beach. The interior of the Genesis X Speedium Coupe concept has debuted at Pebble Beach Concours dE ...