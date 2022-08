Gene Kelly, il famoso attore-ballerino in cinque film cult (Di martedì 23 agosto 2022) Avrebbe compiuto oggi 110 anni Gene Kelly. Il famoso attore-ballerino che ha fatto la storia del musical è oggi al al quindicesimo posto nella classifica delle più grandi star della storia del cinema dell‘American film Institute. È stato candidato una sola volta agli Oscar come migliore attore protagonista ed ha ricevuto un Oscar onorario “In apprezzamento della sua versatilità come attore, cantante, regista e ballerino, e in particolare per i suoi spettacolari successi nell’arte della coreografia cinematografica” Queste le motivazioni dell’Oscar onorario assegnato nel 1952 a Gene Kelly. Un tributo quanto mai dovuto ad un uomo capace di creare un connubio perfetto tra cinema e balletto innovando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 agosto 2022) Avrebbe compiuto oggi 110 anni. Ilche ha fatto la storia del musical è oggi al al quindicesimo posto nella classifica delle più grandi star della storia del cinema dell‘AmericanInstitute. È stato candidato una sola volta agli Oscar come miglioreprotagonista ed ha ricevuto un Oscar onorario “In apprezzamento della sua versatilità come, cantante, regista e, e in particolare per i suoi spettacolari successi nell’arte della coreografia cinematografica” Queste le motivazioni dell’Oscar onorario assegnato nel 1952 a. Un tributo quanto mai dovuto ad un uomo capace di creare un connubio perfetto tra cinema e balletto innovando ...

