Galatasaray Icardi, l'argentino è il primo obiettivo per l'attacco: le ultime (Di martedì 23 agosto 2022) Il Galatasaray è pronto a fare sul serio per portare Mauro Icardi in Turchia: proposta contrattuale importante in vista Il Galatasaray è pronto a fare sul serio per portare Mauro Icardi in Turchia: proposta contrattuale importante in vista. Secondo quanto riportato dai quotidiani questa mattina in edicola, la situazione dell'argentino del Psg potrebbe presto chiudersi con il suo arrivo in Turchia. La società ha pronta un'offerta importante. Si aspetta la decisione dell'attaccante cercato anche dal Monza nelle ultime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

