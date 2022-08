Francesco Chiofalo, gli aggiornamenti dopo il ricovero in pronto soccorso: “Sembrava molto provato e veramente giù di morale” (Di martedì 23 agosto 2022) Francesco Chiofalo non sta sicuramente vivendo uno dei momenti più felici e sereni della sua vita. Tutto è iniziato ieri, quando l’ex volto di Temptation Island, ha condiviso sul suo profilo Instagram quanto gli è successo. In seguito ad una serata come ospite in una famosa discoteca di Catania, Francesco ha accusato un malore ed è stato portato d’urgenza al pronto soccorso più vicino. Il tutto è stato documentato dal diretto interessato attraverso dei video dove era abbastanza visibile anche la sua preoccupazione. Non si è capito bene cosa sia successo, e neppure che tipo di problema ha accusato. Ma ciò che è sicuro è che non sono stati momenti facili per lui. dopo queste discusse storie dapprima in ambulanza, successivamente in ospedale i fans si sono allarmati e preoccupati e ... Leggi su isaechia (Di martedì 23 agosto 2022)non sta sicuramente vivendo uno dei momenti più felici e sereni della sua vita. Tutto è iniziato ieri, quando l’ex volto di Temptation Island, ha condiviso sul suo profilo Instagram quanto gli è successo. In seguito ad una serata come ospite in una famosa discoteca di Catania,ha accusato un malore ed è stato portato d’urgenza alpiù vicino. Il tutto è stato documentato dal diretto interessato attraverso dei video dove era abbastanza visibile anche la sua preoccupazione. Non si è capito bene cosa sia successo, e neppure che tipo di problema ha accusato. Ma ciò che è sicuro è che non sono stati momenti facili per lui.queste discusse storie dapprima in ambulanza, successivamente in ospedale i fans si sono allarmati e preoccupati e ...

