FOTO – Nuova 'frecciatina' social di Insigne a Kvaratskhelia? Il post (Di martedì 23 agosto 2022) Khvicha Kvaratskhelia è subito entrato nel cuore dei tifosi del Napoli. Il georgiano si è presentato nel migliore dei modi anche nel suo esordio allo stadio Diego Armando Maradona contro il Monza, mettendo a segno due gol di estrema qualità, facendo impazzire di gioia i tifosi presenti all'impianto di Fuorigrotta. L'ex Rubin Kazan ha preso il posto di Lorenzo Insigne, che nei mesi scorsi si è accasato al Toronto. E proprio il numero 24 del club canadese è al centro di un presunto botta e risposta a distanza con Kvaratskhelia. In molti, infatti, hanno paragonato in queste ore il tiro a giro del georgiano con il pezzo forte del repertorio dell'ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Sui social i paragoni si sono sprecati, ma in attesa di capire se ...

