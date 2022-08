Formula E 2022, Vandoorne campione con merito, Mercedes abdica da regina dell’elettrico (Di martedì 23 agosto 2022) Stoffel Vandoorne ha vinto nel cuore del mese d’agosto in quel di Seul la stagione 2022 della FIA Formula E. Il belga ha colto il primo titolo della propria carriera nell’imprevedibile categoria elettrica riservata alle monoposto, campionato che dal prossimo anno subirà un’importante rivoluzione con l’introduzione di un’inedita generazione di vetture. L’ex alfiere della McLaren per la massima Formula si è fatto vedere dalle parti alte della classifica sin dalla prima competizione in Arabia Saudita, una tendenza che tra mille colpi di scena si è ripetuta sino al championship decider coreano. La costanza ha fatto la differenza, l’ex campione della FIA F2 non ha commesso errori quest’anno raccogliendo sempre tantissimi punti. La missione non è stata semplice anche grazie al format delle qualifiche, ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Stoffelha vinto nel cuore del mese d’agosto in quel di Seul la stagionedella FIAE. Il belga ha colto il primo titolo della propria carriera nell’imprevedibile categoria elettrica riservata alle monoposto, campionato che dal prossimo anno subirà un’importante rivoluzione con l’introduzione di un’inedita generazione di vetture. L’ex alfiere della McLaren per la massimasi è fatto vedere dalle parti alte della classifica sin dalla prima competizione in Arabia Saudita, una tendenza che tra mille colpi di scena si è ripetuta sino al championship decider coreano. La costanza ha fatto la differenza, l’exdella FIA F2 non ha commesso errori quest’anno raccogliendo sempre tantissimi punti. La missione non è stata semplice anche grazie al format delle qualifiche, ...

