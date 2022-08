Ford - L' Ovale blu licenzia 3 mila dipendenti

(Di martedì 23 agosto 2022) Lataglierà complessivamente 3posti di lavoro per rivedere la propria struttura dei costi, "non competitiva": lo hanno annunciato con una lettera aiBillin persona, insieme con il ceo Jim Farley. Deiti, 2saranno salariati diretti della Casa, mentre altri mille provengono da agenzie di lavoro esterne. Gli interessati negli Stati Uniti, in Canada e India saranno informati questa settimana. "Tagli necessari". Costruire il futuro, hanno scritto i due top manager, impone di cambiare e ridisegnare il modo in cui abbiamo operato per più di un secolo; richiede concentrazione, chiarezza e velocità. Questo, prosegue la lettera, significa riassegnare le risorse e reindirizzare la nostra struttura dei costi, che non è competitiva rispetto ai concorrenti ...

