Flavio Briatore, a 72 anni la notizia che ha gelato tutti: eppure nessuno lo sospettava (Di martedì 23 agosto 2022) Nei scorsi giorni il famoso manager Flavio Briatore ha fatto sapere a tutti qual è la verità dietro il vociare sulla sua candidatura alle prossime elezioni 2022. L’imprenditore torinese ha rilasciato un’intervista inedita nella quale ha spiegato la sua posizione. Scopriamo che cosa ha svelato. Flavio-Briatore-19082022-Altranotizia-(Fonte:Google)Flavio Briatore ha fatto chiarezza sull’ipotesi del suo nuovo impegno politico e ha spiegato se davvero intende candidarsi e per quale motivo. Ecco che cosa ha detto il celebre manger del Billionaire. Flavio Briatore, l’impegno del manager in politica L’imprenditore piemontese, diventato famoso per la sua gettonatissima catena di ristoranti di lusso e ... Leggi su altranotizia (Di martedì 23 agosto 2022) Nei scorsi giorni il famoso managerha fatto sapere aqual è la verità dietro il vociare sulla sua candidatura alle prossime elezioni 2022. L’imprenditore torinese ha rilasciato un’intervista inedita nella quale ha spiegato la sua posizione. Scopriamo che cosa ha svelato.-19082022-Altra-(Fonte:Google)ha fatto chiarezza sull’ipotesi del suo nuovo impegno politico e ha spiegato se davvero intende candidarsi e per quale motivo. Ecco che cosa ha detto il celebre manger del Billionaire., l’impegno del manager in politica L’imprenditore piemontese, diventato famoso per la sua gettonatissima catena di ristoranti di lusso e ...

infoitinterno : Flavio Briatore, la rivincita sullo Stato: vuole 12 milioni per lo yacht - BonasNoas : RT @aforista_l: 'Spero che la destra abbia i numeri per governare.' - Flavio #Briatore 'Quando il ricco e il povero votano lo stesso parti… - sergio_demuru : buonasera Dott. Flavio….complimenti per la velocità di ricostruzione…..posso contattarla per un prospetto immobiliare….????………@Briatore - IgorMigliavacca : RT @IdeeXscrittori: 2019. Manifestazione sul clima. Commento della #Santanchè: «Una buffonata per saltare la scuola in massa». 2022. Dopo… - Jack53152579 : ?? DIAMO TOTALMENTE RAGIONE A FLAVIO BRIATORE ?? -