Firenze: lavori stradali, traffico, rifiuti, pozzetti, i servizi comunali latitano (fotogallery) (Di martedì 23 agosto 2022) Abbiamo più volte ribadito come nella zona Cure - Libertà - Ponte Rosso molti servizi comunali lascino a desiderare, documentando ogni volta con foto e testimonianze dirette. Crediamo che situazioni analoghe si verifichino in molte zone della città L'articolo proviene da Firenze Post.

