Fiorentina, tutto bloccato sul mercato: la Conference spartiacque degli acquisti (Di martedì 23 agosto 2022) Il mercato della Fiorentina è bloccato almeno fino alla partita col Twente di Conference League, nonostante diversi nomi siano già in ballo Il mercato della Fiorentina è bloccato almeno fino alla partita col Twente di Conference League, nonostante diversi nomi siano già in ballo. Tra acquisti e cessioni la Viola ha in ballo diverse trattative che possono andare in porto in base all'esito della sfida di Coppa contro gli olandesi. In cima alla lista c'è senza dubbio l'arrivo di Barak dal Verona con cui si è già trovato l'accordo per un prestito a 2 milioni e riscatto fisato a 10. Poi occhi su un difensore e non si molla nemmeno Bajrami. Lo scrive La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

