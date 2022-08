Fiorentina, ritorno Playoff Conference League: 26 convocati contro il Twente (Di martedì 23 agosto 2022) convocati 26 giocatori viola da mister Italiano, per la sfida di giovedì in casa del Twente, valida per il ritorno dei Playoff di Conference League 2022/23. Di seguito la lista: Amrabat, Benassi, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Cabral, Cerofolini, Cordeiro Dos Santos Domilson, Duncan, Gollini, González, Igor, Ikone, Jovic, Kouame, Maleh, Mandragora, Martínez Quarta, Milenkovic, Nastasic, Ranieri, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022)26 giocatori viola da mister Italiano, per la sfida di giovedì in casa del, valida per ildeidi2022/23. Di seguito la lista: Amrabat, Benassi, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Cabral, Cerofolini, Cordeiro Dos Santos Domilson, Duncan, Gollini, González, Igor, Ikone, Jovic, Kouame, Maleh, Mandragora, Martínez Quarta, Milenkovic, Nastasic, Ranieri, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti. SportFace.

