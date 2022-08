(Di martedì 23 agosto 2022)con ilconridotti, esplode la protesta dei tifosi azzurri. Lo stadio Artemio Franchi di Firenze potrebbe contenere 2400 tifosie sarebbe stato quasi sicuramente riempito, vista la risposta dei tifosi partenopei avuta già nella sfida Verona-. Anche al Franchi ci si attendeva il pienone, ma non potrà essere possibile, visto che per motivi di sicurezza ladi quelè stata dimezzata.: polemiche sulLa decisione non è stata accolta nel migliore dei modi dai tifosi azzurri, che già si stavano organizzando per la trasferta. Ecco quanto scrive Repubblica: “Tuttavia va ...

napolipiucom : Fiorentina-Napoli: settore ospiti al 50% della capienza, malumore tra gli ultras #CalcioNapoli #fiorentinanapoli… - IavaroneToni : Fiorentina-Napoli: riservati per il settore ospiti solo 1200 biglietti su 2400, è protesta - FI69interista : @afFerro13 @NumerINTERi 1) #inter #Juve 2) #Roma (incognita infortuni) #Napoli 3) #Milan #fiorentina #Lazio - InNotizia : L’ex centrocampista di Napoli e Fiorentina, Gaetano Fontana, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Ra… - infoitsport : Fiorentina-Napoli: la decisione del club viola fa infuriare i tifosi azzurri -

... come si fa a non stupirsi per il(voto 9, il secondo su 2). Kwara sembra forte come (forse) ... Tra i mediocri di giornata finisce anche la(voto 5) , la prima squadra già alle prese ...E' l'exGerman Pezzella l'uomo individuato dal Monza per rinforzare la difesa. Gli infortuni subiti contro ilda Andrea Ranocchia , distorsione alla caviglia e frattura composta del perone e ...La radio ufficiale annuncia un'iniziativa per mercoledì allo stadio "Maradona". Allenamento a porte aperte, ma forse anche qualcosa di più ...“ Piacere, Khvicha, ho 21 anni e fino a qualche mese fa ero un giocatore della Dinamo Batumi ”. Dopo essere stato costretto ad andarsene dal Rubin Kazan, in seguito all’invasione russa in Ucraina. Tre ...