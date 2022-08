Fiorentina, accordo raggiunto col Verona per Barak (Di martedì 23 agosto 2022) La Fiorentina ha raggiunto l'accordo con il Verona per l'acquisto del centrocampista Antonin Barak, 27 anni. Il giocatore ceco arriverà in prestito oneroso per due milioni con diritto di riscatto a 10 ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) Lahal'con ilper l'acquisto del centrocampista Antonin, 27 anni. Il giocatore ceco arriverà in prestito oneroso per due milioni con diritto di riscatto a 10 ...

