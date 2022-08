Finlandia, caso Sanna Marin: premier negativa al test antidroga (Di martedì 23 agosto 2022) La premier finlandese Sanna Marin è risultata negativa al test antidroga cui si era sottoposta dopo le polemiche scaturite dal video che la mostrava intenta a ballare a una festa con dei vip. Lo ha annunciato il Consiglio dei ministri. “Un test antidroga effettuato dalla premier Sanna Marin il 19 agosto 2022 non ha rilevato” presenza di sostanze stupefacenti, ha affermato l’ufficio stampa del governo. La premier 36enne ha pagato da sé le spese del test. Venerdì, aveva annunciato durante una conferenza stampa di avere effettuato il test antidroga a seguito delle polemiche generatesi dopo la diffusione di un video registrato durante una ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 23 agosto 2022) Lafinlandeseè risultataalcui si era sottoposta dopo le polemiche scaturite dal video che la mostrava intenta a ballare a una festa con dei vip. Lo ha annunciato il Consiglio dei ministri. “Uneffettuato dallail 19 agosto 2022 non ha rilevato” presenza di sostanze stupefacenti, ha affermato l’ufficio stampa del governo. La36enne ha pagato da sé le spese del. Venerdì, aveva annunciato durante una conferenza stampa di avere effettuato ila seguito delle polemiche generatesi dopo la diffusione di un video registrato durante una ...

