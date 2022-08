FIFA 23: EA Sports e la SPL rinnovano la partnership (Di martedì 23 agosto 2022) EA Sports, tramite i social, ha annunciato il rinnovo per altri quattro anni della partnership con la SPL. La Saudi Pro League avrà la licenza ufficiale in FIFA 23 e nei futuri capitoli della serie. “Siamo lieti di annunciare l’estensione dell’accordo di cooperazione tra noi e la Saudi Professional League SPL con un nuovo contratto per 4 anni, che ci consentirà di continuare a fornire esperienze interattive ai fan della lega, e non vediamo l’ora di il gioco continuato dei tifosi sauditi con le loro squadre preferite in FIFA 23.” Questo il breve comunicato rilasciato tramite i social ufficiali della software house canadese. Ricordiamo che effettuando il preordine della versione Ultimate grazie Dual Entitlement alcuni progressi ottenuti sulle piattaforme di old gen possono essere trasferiti sulle console di nuova ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 23 agosto 2022) EA, tramite i social, ha annunciato il rinnovo per altri quattro anni dellacon la SPL. La Saudi Pro League avrà la licenza ufficiale in23 e nei futuri capitoli della serie. “Siamo lieti di annunciare l’estensione dell’accordo di cooperazione tra noi e la Saudi Professional League SPL con un nuovo contratto per 4 anni, che ci consentirà di continuare a fornire esperienze interattive ai fan della lega, e non vediamo l’ora di il gioco continuato dei tifosi sauditi con le loro squadre preferite in23.” Questo il breve comunicato rilasciato tramite i social ufficiali della software house canadese. Ricordiamo che effettuando il preordine della versione Ultimate grazie Dual Entitlement alcuni progressi ottenuti sulle piattaforme di old gen possono essere trasferiti sulle console di nuova ...

