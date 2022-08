Fiano-Rauti: duello nel collegio di Sesto San Giovanni tra Shoah e fascismo (Di martedì 23 agosto 2022) Il primo, candidato Pd, è figlio di un sopravvissuto all’Olocausto. La seconda, in lizza per FdI figlia del fondatore di Ordine Nuovo e volontario nella Rsi di Mussolini Leggi su corriere (Di martedì 23 agosto 2022) Il primo, candidato Pd, è figlio di un sopravvissuto all’Olocausto. La seconda, in lizza per FdI figlia del fondatore di Ordine Nuovo e volontario nella Rsi di Mussolini

DonataLenzi : @AlRobecchi Però Al Senato Fiano contro la Rauti ha dubbi? - cdelfrate : RT @Corriere: Fiano-Rauti: la sfida «simbolo» nel collegio per il Senato Sesto San Giovanni - Corriere : Fiano-Rauti: la sfida «simbolo» nel collegio per il Senato Sesto San Giovanni - Luxgraph : Fiano-Rauti: duello nel collegio di Sesto San Giovanni tra Shoah e fascismo #corriere #news #2022 #italy #world… - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Elezioni, tutte le sfide aperte in Lombardia: a Milano il duello tra Letta e Meloni, a Sesto Fiano contro Rauti https://t.c… -