Festival corti sul mare 2022: vince il film Cuori senz'anima (Di martedì 23 agosto 2022) E' Cuori senz'anima il film vincitore del Festival corti sul mare 2022, la celebre kermesse arrivata alla quarta edizione sulla scia di un crescente successo di pubblico, attenzione mediatica e qualità delle proiezioni. Il film Cuori senz'anima, con la regia di Tony Paganelli scritto e prodotto dall'Avv. Adalgisa Ranucci sul cyber bullismo nelle scuole vince dunque una stellare quarta edizione stellare del FestivalcortiSULmare 2022 sotto la Direzione Artistica del suo creatore Ovidio Martucci. Al secondo posto l'opera A cena con Delivery di Daniele Catini e terzo posto Bad Bird di Antonio Passaro, vincitore del lungometraggio sociale

