Ferrari F167 - La nuova V12 sorpresa su strada

Leggi su quattroruote

(Di martedì 23 agosto 2022) Dopo quattro mesi di silenzio è tornato suil muletto di una, della quale ora conosciamo il nome di progetto:. Quella che a prima vista sembra una Roma evoluta è in realtà il muletto della futura V12 che sostituirà nel 2024 l'attuale 812 Superfast. l'erede della 812 Superfast. Rispetto alle foto spia dello scorso aprile il prototipo non è stato modificato in maniera significativa: i gruppi ottici ricordano proprio la Roma, mentre lo splitter anteriore, il passo modificato, il cofano più lungo e le carreggiate larghe sono chiaramente diverse dalla coupé a otto cilindri. C'è un forte family feeling con gli altri nuovi modelli del Cavallino, ma in realtà le grandi novità riguardano gli elementi ancora non visibili: gli interni (ancora provvisori su questo prototipo) e il propulsore. Per ...