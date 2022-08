Fedez quanto guadagna rispetto a Chiara Ferragni? ‘Non sono il mantenuto di Chiara’: cosa ha dichiarato (Di martedì 23 agosto 2022) Vi siete mai chiesti quanto guadagna Fedez rispetto a sua moglie Chiara Ferragni? Di sicuro in casa loro non ci sono problemi di soldi, ma se il rapper guadagna tanto dalle sue attività musicali e di intrattenimento, è l’influencer ad avere il reddito più alto. A dire la verità, però, è proprio Fedez, che qualche tempo fa ha fatto sapere di non essere certo mantenuto dalla moglie. LEGGI ANCHE :– Chiara Ferragni, quanto vale la collezione di vestiti e borse dell’influencer? Il valore stellare quanto guadagna Fedez rispetto a Chiara Ferragni? Partiamo dal ... Leggi su funweek (Di martedì 23 agosto 2022) Vi siete mai chiestia sua moglie? Di sicuro in casa loro non ciproblemi di soldi, ma se il rappertanto dalle sue attività musicali e di intrattenimento, è l’influencer ad avere il reddito più alto. A dire la verità, però, è proprio, che qualche tempo fa ha fatto sapere di non essere certodalla moglie. LEGGI ANCHE :–vale la collezione di vestiti e borse dell’influencer? Il valore stellare? Partiamo dal ...

