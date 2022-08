Fare la doccia durante il temporale? Gli scienziati dicono di NO. Spiegato il perché (Di martedì 23 agosto 2022) Fare la doccia durante il temporale? Gli scienziati dicono di NO. Ecco Spiegato, finalmente, il perché. Da leggere tutto d’un fiato. Probabilmente quando fuori c’è un temporale in molti hanno… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 23 agosto 2022)lail? Glidi NO. Ecco, finalmente, il. Da leggere tutto d’un fiato. Probabilmente quando fuori c’è unin molti hanno… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

gvldenrkive : a distanza di anni volevo ancora fare un ringraziamento caloroso ai parrucchieri che hanno deciso di fare queste ac… - martinsileno : @garamontius Dopo lo sport vai a fare la doccia e zac! - greenpassnews : Un funzionario del Partito dei Verdi dice ai tedeschi di usare salviette invece di fare la doccia -… - fkamaryo : @MAUMAU_1976 @AndrewPattone Aaah è un modo insospettabile per dire bidet, ho capito. Come fare la doccia in aeroporto???? - tornumb : ma porca misera ma sto paese di merda proprio oggi mi toglie l'acqua oh ma io mi devo fare la doccia stanotte ho su… -