Fantacampionato, il nuovo listone. E dal 9 settembre si gioca per la macchina da 50.000 euro (Di martedì 23 agosto 2022) Ma non è l'unica competizione che deve ancora iniziare: la Coppa Gazzetta partirà dalla 10ª giornata, la Classifica Girone di Ritorno alla 20ª. Leggi su gazzetta (Di martedì 23 agosto 2022) Ma non è l'unica competizione che deve ancora iniziare: la Coppa Gazzetta partirà dalla 10ª giornata, la Classifica Girone di Ritorno alla 20ª.

BagaliniManuela : RT @CalcioFanta1: - corradinigian : RT @CalcioFanta1: - CalcioFanta1 : - corradinigian : RT @CalcioFanta1: Nuovo video in cui ho fatto una squadra per la 2^ Giornata del @fantacampionato_gazzetta - CalcioFanta1 : Nuovo video in cui ho fatto una squadra per la 2^ Giornata del @fantacampionato_gazzetta -