Fair Play finanziario, la UEFA prepara sanzioni per Juve, Inter e Roma. Napoli esempio positivo (Di martedì 23 agosto 2022) La UEFA pronta a punire Juve, Inter e Roma per il mancato rispetto del Fair Play finanziario, lo rivela il Times. La UEFA prepara sanzioni economiche per Juventus, Inter e Roma. L’indicazione lanciata dal quotidiano britannico Times si riferisce al mancato rispetto del Fair Play finanziario. I provvedimenti sarebbero una conseguenza delle irregolarità commesse nella stagione 2020-2021. Le restrizioni imponevano alle squadre di limitare il rosso in bilancio a 30 milioni di euro nell’arco di tre esercizi di bilancio. Juventus, Inter e Roma sarebbero tra le squadre a ... Leggi su napolipiu (Di martedì 23 agosto 2022) Lapronta a punireper il mancato rispetto del, lo rivela il Times. Laeconomiche perntus,. L’indicazione lanciata dal quotidiano britannico Times si riferisce al mancato rispetto del. I provvedimenti sarebbero una conseguenza delle irregolarità commesse nella stagione 2020-2021. Le restrizioni imponevano alle squadre di limitare il rosso in bilancio a 30 milioni di euro nell’arco di tre esercizi di bilancio.ntus,sarebbero tra le squadre a ...

