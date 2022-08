Fair Play finanziario: Inter, Juventus e Roma osservate speciali dalla Uefa (Di martedì 23 agosto 2022) Arrivano brutte notizie dall’Inghilterra dal punto di vista finanziario per Inter, Juventus e Roma. Secondo il The Times la Uefa si starebbe preparando ad annunciare il prossimo mese sanzioni per i club che avrebbero violato le regole del Fair Play finanziario fino alla stagione 2020/2021. Tra le 20 società europee coinvolte ci sarebbero, oltre le tre italiane, anche Barcellona, Paris Saint-Germain e Arsenal. A quanto riferisce il quotidiano britannico sia la Roma che l’Inter sarebbero state già allertate dalla Uefa e da alcune settimane sarebbero al lavoro per negoziare con il massimo organo calcistico europeo una riduzione delle sanzioni. L’obiettivo delle italiane è quello di ... Leggi su open.online (Di martedì 23 agosto 2022) Arrivano brutte notizie dall’Inghilterra dal punto di vistaper. Secondo il The Times lasi starebbe preparando ad annunciare il prossimo mese sanzioni per i club che avrebbero violato le regole delfino alla stagione 2020/2021. Tra le 20 società europee coinvolte ci sarebbero, oltre le tre italiane, anche Barcellona, Paris Saint-Germain e Arsenal. A quanto riferisce il quotidiano britannico sia lache l’sarebbero state già allertatee da alcune settimane sarebbero al lavoro per negoziare con il massimo organo calcistico europeo una riduzione delle sanzioni. L’obiettivo delle italiane è quello di ...

