Fair play finanziario | indagine Uefa su 20 squadre | ci sono Juve | Inter e Roma Possibili multe e sanzioni sportive

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio, stampa GB: Uefa punirà anche Juve, Inter e Roma per fair play - ZonaBianconeri : RT @Sport_Fair: L'#UEFA prepara le sanzioni Multe in arrivo anche a #Juventus, #Inter e #Roma - Sport_Fair : L'#UEFA prepara le sanzioni Multe in arrivo anche a #Juventus, #Inter e #Roma - napolista : Il Times: la Uefa sanzionerà Barça, Juve e Psg per violazioni del fair play finanziario Sono 10 in tutto i club ne… - Gianfranco_juve : Oltre la Juventus anche Roma ed Inter dovrebbero essere sanzionate (si parla di multa con qualche restrizione).... -

Arrivano pessime notizie per 10 squadre europee. Secondo il Times, infatti, la UEFA è pronta a sanzionare Barcellona, PSG, Juventus, Inter e Roma, tra le tante, per non aver rispettato ilfinanziaro nella stagione 2020 - 2021. Inoltre ci sono anche altre 10 squadre sotto 'sorveglianza' per la scorsa stagione: questi team, però, sono ancora in tempo per presentare i loro conti ...Sul duello che lo vede impegnato contro il Cavaliere, poi, il leader di Italia Viva usa parole improntate al: " Sarà molto divertente e utile per i cittadini che potranno riflettere su ...Arrivano pessime notizie per 10 squadre europee. Secondo il Times, infatti, la UEFA è pronta a sanzionare Barcellona, PSG, Juventus, Inter e Roma, tra le tante, per non aver rispettato il fair play fi ...La Juventus potrebbe essere sanzionata dalla UEFA per il mancato rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario, relativamente alla stagione 2020-2021: a riportare la notizia è ...