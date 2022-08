Fair Play Finanziario, guai in vista per Juve, Inter e Roma: 'Ecco cosa rischiano' (Di martedì 23 agosto 2022) Rischio multe, e persino restrizioni al mercato per alcuni top club europei, comprese Juventus , Inter e Roma : secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano britannico Times i tre club italiani ... Leggi su leggo (Di martedì 23 agosto 2022) Rischio multe, e persino restrizioni al mercato per alcuni top club europei, compresentus ,: secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano britannico Times i tre club italiani ...

Gazzetta_it : Fair Play finanziario, Uefa pronta a punire Juve, Inter e Roma - cmdotcom : Fair play finanziario, indagine #Uefa su 20 squadre: ci sono #Juve, #Inter e #Roma. Possibili multe e sanzioni spor… - marcoconterio : ?? ?? Secondo il Times, 20 club sotto la lente per violazioni norme Financial Fair Play. Tra questi 10 rischiano sanz… - lucianoMoggi_ : RT @it_inter: Secondo il Times, l'Inter sarebbe tra le squadre a rischio sanzioni Uefa per Fair Play Finanziario: non solo una multa, anche… - telodogratis : Fair Play Finanziario, sanzioni per Inter, Roma e Juventus -