Faicchio | ammesso ai finanziamenti PNRR per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

(Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Candidato alle misure deldedicate alla, il Comune diè statoal finanziamento per tutte le cinque misure per un totale di 221.025,00 euro. In particolare, il finanziamento riguarda le misure: Abilitazione al cloud per le PA Locali; Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici; Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID- CIE; Adozione piattaforma pagoPA; Adozione app IO Un importante traguardo che permetterà lae il miglioramento dei servizi dell’Ente al servizio dei cittadini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

