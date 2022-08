Facebook e Twitter hanno rimosso il video dello stupro condiviso da Meloni e Salvini: perché e com’è successo (Di martedì 23 agosto 2022) Le immagini sono state ritenute non conformi alle regole delle piattaforme. Twitter ha un Avviso di eccezione per interesse pubblico, ma ha deciso di non usarlo Leggi su repubblica (Di martedì 23 agosto 2022) Le immagini sono state ritenute non conformi alle regole delle piattaforme.ha un Avviso di eccezione per interesse pubblico, ma ha deciso di non usarlo

GiuseppeConteIT : In Sicilia il @Mov5Stelle correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l'isola: - Mov5Stelle : ?LEGGE PER DISCIPLINARE LA CATEGORIA DEI BENI COMUNI ?LEGGE SULL’ACQUA PUBBLICA ?INCREMENTARE GLI INVESTIMENTI NE… - Mov5Stelle : ?ECONOMIA RIGENERATIVA ?STOP A TECNOLOGIE OBSOLETE PER I RIFIUTI ?PROMOZIONE DEL VUOTO A RENDERE… - monicanardi : RT @gualtierieurope: Inaccettabile l’atto vandalico che ieri a #Roma ha deturpato il murale di piazza Bologna dedicato a #GiovanniFalcone e… - Barabba1 : RT @beabri: - Il Messaggero ha rimosso il video dello #stupro di Piacenza - Twitter ha rimosso il video dello stupro di Piacenza - Facebook… -