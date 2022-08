Fabio Fazio, tutto sulle sue origini: lo speciale posto al quale è molto legato (Di martedì 23 agosto 2022) ll famoso conduttore di Che tempo che fa non può fare a meno di pensare a un luogo per lui indimenticabile. Fabio Fazio è sicuramente uno dei conduttori più noti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 23 agosto 2022) ll famoso conduttore di Che tempo che fa non può fare a meno di pensare a un luogo per lui indimenticabile.è sicuramente uno dei conduttori più noti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

fabio_fazio_fax : @WLT79 Io in verità ho visto Anguissa molto più leader in campo in queste due partite - fabio_fazio_fax : @WLT79 Via i senatori, ho notato giocatori che giocano a mente libera e più sereni - fabio_fazio_fax : @WLT79 Insigne dal Canada prova ad inquinare l'ambiente. Per certi versi è stato un limite del Napoli, come accent… - WLT79 : @fabio_fazio_fax È tradizione - fabio_fazio_fax : @WLT79 Ma il lecchinaggio dei telecronisti? -