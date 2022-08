F1, i precedenti della Ferrari nel GP del Belgio. Ben 18 le vittorie per il Cavallino Rampante. C’è anche un poker! (Di martedì 23 agosto 2022) Il 28 agosto il tracciato di Spa-Francorchamps sarà teatro del quattordicesimo round del Mondiale di Formula Uno 2022. Il Gran Premio del Belgio è uno dei contesti più favorevoli in assoluto per la Ferrari, che nell’arco della sua storia ha vinto ben 18 volte. Ciò significa che questo appuntamento è una di quelli dove il Cavallino Rampante ha raccolto più affermazioni. La prima è datata 1952 e porta la firma di Alberto Ascari, che domina la scena precedendo il compagno di squadra Nino Farina, il quale permette alla Ferrari di realizzare una comoda doppietta. Il risultato si ripete nel 1953, stavolta con Ascari primo e Luigi Villoresi secondo. Cionondimeno, in questo caso l’uno-due si concretizza soprattutto in virtù delle disgrazie altrui. Difatti le protagoniste del GP sono le ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Il 28 agosto il tracciato di Spa-Francorchamps sarà teatro del quattordicesimo round del Mondiale di Formula Uno 2022. Il Gran Premio delè uno dei contesti più favorevoli in assoluto per la, che nell’arcosua storia ha vinto ben 18 volte. Ciò significa che questo appuntamento è una di quelli dove ilha raccolto più affermazioni. La prima è datata 1952 e porta la firma di Alberto Ascari, che domina la scena precedendo il compagno di squadra Nino Farina, il quale permette alladi realizzare una comoda doppietta. Il risultato si ripete nel 1953, stavolta con Ascari primo e Luigi Villoresi secondo. Cionondimeno, in questo caso l’uno-due si concretizza soprattutto in virtù delle disgrazie altrui. Difatti le protagoniste del GP sono le ...

