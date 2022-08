F1, Ferrari: possibile cambio motore per Leclerc con penalità (Di martedì 23 agosto 2022) Potrebbe iniziare nel peggiore dei modi il weekend di Spa di Charles Leclerc. Il pilota di F1 della Ferrari infatti, potrebbe dover cambiare la parte ibrida del motore della sua monoposto. Certo, un’arma in più per il pilota monegasco, che potrebbe portargli dei vantaggi in pista. Di certo però, l’unica cosa che porterebbe nell’immediato sarebbe una penalità di 5 posizioni in griglia di partenza. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Potrebbe iniziare nel peggiore dei modi il weekend di Spa di Charles. Il pilota di F1 dellainfatti, potrebbe dover cambiare la parte ibrida deldella sua monoposto. Certo, un’arma in più per il pilota monegasco, che potrebbe portargli dei vantaggi in pista. Di certo però, l’unica cosa che porterebbe nell’immediato sarebbe unadi 5 posizioni in griglia di partenza. SportFace.

