Ezio Greggio a Saint-Tropez con i figli Gabriele e Giacomo e la fidanzata Romina Pierdomenico: la foto (Di martedì 23 agosto 2022) Ezio Greggio condivide con i fan una foto della sua famiglia felice in vacanza a Saint-Tropez. Il post su Instagram fa il pieno di like, è una delle rare volte in cui “The Faboulous Four” si mostrano in pubblico. Il conduttore al mare con i figli e la compagna: la foto Non era proprio alla golden hour ma la bellezza c’è tutta: Ezio Greggio ha pubblicato sul suo profilo una foto all’ora dell’aperitivo da Saint-Tropez. Tre dei quattro soggetti hanno lo stesso cognome: Greggio e sono quasi uguali. Ezio Greggio è infatti circondato da i suoi due figli Giacomo e Gabriele. Nati dalla ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 agosto 2022)condivide con i fan unadella sua famiglia felice in vacanza a. Il post su Instagram fa il pieno di like, è una delle rare volte in cui “The Faboulous Four” si mostrano in pubblico. Il conduttore al mare con ie la compagna: laNon era proprio alla golden hour ma la bellezza c’è tutta:ha pubblicato sul suo profilo unaall’ora dell’aperitivo da. Tre dei quattro soggetti hanno lo stesso cognome:e sono quasi uguali.è infatti circondato da i suoi due. Nati dalla ...

pc_ste : @settecoppeotto Alberto Tomba Ezio Greggio Gabriel Garko - EhsanPoornami : @SaverioFattori @BighiTheKid Vabbe ma che te frega...é un Ezio Greggio in gonnella...sempre con Zaniolo in testa - infoitcultura : I figli di Ezio Greggio in vacanza con il padre e la sua fidanzata, loro coetanea - infoitcultura : Ezio Greggio in vacanza con i figli e la fidanzata 29enne - Luca_zone : I figli di Ezio Greggio in vacanza con il padre e la sua fidanzata, loro coetanea... -