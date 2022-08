Euro ai minimi da 20 anni sul dollaro. Cresce il rischio recessione (Di martedì 23 agosto 2022) La crisi energetica sembra ormai fuori controllo. Il prezzo del gas ha raggiunto livelli record e si prevede un autunno parecchio complicato, soprattutto per i Paesi Europei. La Bundesbank ormai - si legge su Repubblica - ritiene sempre più probabile una recessione in Germania e un costo della vita oltre il 10% in autunno, mentre secondo Pimco in Gran Bretagna toccherà il 18,6% in gennaio. Timori presenti su entrambe le sponde dell’Atlantico, ma che agiscono con un peso minore negli Usa. Questo spiega perché l’Euro sta pagando - e non da oggi - un prezzo più alto mentre il dollaro dispiega le ali (anche verso altre valute). L'Euro è sceso sotto la parità con il biglietto verde. Ieri il movimento al ribasso è arrivato fino a 0,9933 (per poi risalire negli Usa fino a 0,9946). Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 23 agosto 2022) La crisi energetica sembra ormai fuori controllo. Il prezzo del gas ha raggiunto livelli record e si prevede un autunno parecchio complicato, soprattutto per i Paesipei. La Bundesbank ormai - si legge su Repubblica - ritiene sempre più probabile unain Germania e un costo della vita oltre il 10% in autunno, mentre secondo Pimco in Gran Bretagna toccherà il 18,6% in gennaio. Timori presenti su entrambe le sponde dell’Atlantico, ma che agiscono con un peso minore negli Usa. Questo spiega perché l’sta pagando - e non da oggi - un prezzo più alto mentre ildispiega le ali (anche verso altre valute). L'è sceso sotto la parità con il biglietto verde. Ieri il movimento al ribasso è arrivato fino a 0,9933 (per poi risalire negli Usa fino a 0,9946). Segui su affaritaliani.it

ansa_economia : Borsa: Milano svetta in un'Europa incerta, euro sui minimi. Energia corre con petrolio, frena il gas. Bene Tenaris,… - TizianaM11 : RT @michele_geraci: L'#Euro ai minimi da 20 anni e le previsioni economiche non sono rosee Ceteris Paribus, in queste condizioni i prezzi… - michele_geraci : L'#Euro ai minimi da 20 anni e le previsioni economiche non sono rosee Ceteris Paribus, in queste condizioni i pre… - Chiara255947154 : Crisi gas, euro ai minimi da 20 anni sul dollaro. Cresce il rischio recessione - - fisco24_info : Borsa: Milano svetta in un'Europa incerta, euro sui minimi: Energia corre con petrolio, frena il gas. Bene Tenaris,… -