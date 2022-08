Esulta sotto la curva degli avversari: reazione shock, tifosi feriti (Di martedì 23 agosto 2022) . Incredibile quanto accaduto in Portogallo. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ormai non ci si può più meravigliare delle stranezze che accadono nel mondo del calcio. Un altro fatto decisamente curioso è accaduto tra Portimonense e Guimaraes per la terza giornata del campionato portoghese. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 23 agosto 2022) . Incredibile quanto accaduto in Portogallo. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ormai non ci si può più meravigliare delle stranezze che accadono nel mondo del calcio. Un altro fatto decisamente curioso è accaduto tra Portimonense e Guimaraes per la terza giornata del campionato portoghese. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

4Harrier : @gibzayn Fa gol alla prossima ed esulta scivolando come un torero sotto il settore ospiti - Leonard53885852 : @Paolo_Bargiggia @juventusfc @sscnapoli Vinceranno lo scudetto del mercato. Caro bargiggia dovrebbe aver imparato c… - stevalca : @GianlucaPompei @ZanAlessandro Per priorità, mi fido di chi è portatore 'di interesse' nel fare una legge sui dirit… - ElviraReggio : @PazzoFurioso96 Nessuno esulta, semplicemente l’umana pietà la riserviamo per chi da un giorno all’altro è morto so… - AlessandraAren2 : RT @JuveFacevaCose: Rabiot domani segna ed esulta sotto il settore ospiti Il settore ospiti: -