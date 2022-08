Esce in Cina l’ultimo ‘Cattivissimo me’, ma cambia il finale (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Wild Knuckles viene imprigionato, mentre Gru “diventa uno dei bravi ragazzi”, che torna dalla sua famiglia a fare il padre amorevole delle sue tre figlie: non è esattamente la stessa conclusione della versione originale dell’ultimo episodio di ‘Cattivissimo me’, questa riveduta e corretta dalla censura di Pechino e appena uscita, con tanto di record di incassi nel weekend in Cina. La scena di coda, in cui Gru e il suo mentore cavalcano verso il tramonto, è stata infatti sostituita con un finale ‘più in sintonia’ con la politica dei tre figli, mentre Wild Knuckles viene catturato e rinchiuso per 20 anni dopo una rapina fallita. La Cina sta cercando di aumentare il proprio tasso di natalità, ma il cambio del finale di ‘Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo’ – scrive ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Wild Knuckles viene imprigionato, mentre Gru “diventa uno dei bravi ragazzi”, che torna dalla sua famiglia a fare il padre amorevole delle sue tre figlie: non è esattamente la stessa conclusione della versione originale delepisodio dime’, questa riveduta e corretta dalla censura di Pechino e appena uscita, con tanto di record di incassi nel weekend in. La scena di coda, in cui Gru e il suo mentore cavalcano verso il tramonto, è stata infatti sostituita con un‘più in sintonia’ con la politica dei tre figli, mentre Wild Knuckles viene catturato e rinchiuso per 20 anni dopo una rapina fallita. Lasta cercando di aumentare il proprio tasso di natalità, ma il cambio deldi ‘Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo’ – scrive ...

