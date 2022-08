Eni annuncia di aver trovato un nuovo giacimento di gas al largo di Cipro

Leggi su linkiesta

(Di martedì 23 agosto 2022) Forse la soluzione arriverà dal Mediterraneo orientale. Eni hato una «importante scoperta di gas» nel pozzo Cronos- 1, a 160 chilometri dalla costa di. Consisterebbe, secondo le stime, in circa «2,5 trilioni di piedi cubi di gas in posto», più o meno 70 miliardi di metri cubi (il fabbisogno annuale dell’Italia, con possibilità di sviluppo promettenti, a una profondità di 2.287 metri. Il tratto in questione, operato da Eni Cyprus e al 50% da Total Energies, si trova al di fuori dalle acque contese dalla Turchia e rende la situazione, sul piano geopolitico, meno complicata. Come spiega nella nota, Eni «ha incontrato un’importante colonna di gas in una sequenza di roccia serbatoio carbonatica con proprietà da discrete ad eccellenti». Si va verso «uno sviluppo accelerato della scoperta»: anche se ci vorranno due o tre anni per la prima ...