(Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "I mercati dell'sono interconnessi, bisogna aver prudenza. Ma a Didico che non vogliamo fare a meno dell'Europa ma se ci troviamo in questa situazione è perchè l'Europa non si èdi". Così Giorgiaal Meeting di Rimini.

Le parole di Lupi,e Rosato vedi anche, dal nucleare ai rigassificatori: i programmi dei partiti Maurizio Lupi, capo politico Noi Moderati, ha invece detto che il "governo Draghi è il ...Lo ha detto la leader di FdI Giorgiadurante un incontro al Meeting Cl. Ore 13.00 - Oggi ci sono 'questioni inedite come il prezzo dell'', con le bollette che non 'sono sostenibili. Non ... Energia: Meloni a Di Maio, ‘Ue non si è occupata di materie strategiche’ "I mercati dell'energia sono interconnessi, bisogna aver prudenza. Ma a Di Maio dico che non vogliamo fare a meno dell'Europa ma se ci troviamo in questa situazione è perchè l'Europa non si è occupata ...Letta, subito un tetto al prezzo dell'energia. Di Maio, ora tetto Ue al prezzo del gas, non si può aspettare il voto (ANSA) ...