(Di martedì 23 agosto 2022) “Senza un intervento immediato che faccia da argine all’incremento esponenziale dei costi delleper luce e gas che si e’ registrato nelle ultime settimane, presto i consumatori si troveranno a fare i conti anche con l’impennata dei listini in bar e ristoranti. Fino a questo momento le imprese della ristorazione italiana si sono rivelate le piu’ virtuose d’Europa, ammortizzando questi extra costi senza scaricarli sulla clientela, ma il sistema ora non e’ piu’ sostenibile. Bisogna correre ai ripari estendendo immediatamente ildianche alle imprese non energivore e non gasivore, per coprire gli aumenti che si stanno registrando nelle ultimee che sembrano destinati a crescere ulteriormente nei prossimi mesi. Undiche dovra’ pero’ essere ...

Il Denaro

Questa la richiesta di- Confcommercio, la Federazione italiana dei Pubblici esercizi, per contenere gli effetti del caro. Secondo un'analisi dell'Ufficio Studi, a luglio i prezzi ...Il costo dell'ad esempio - per alberghi e ristoranti - (soprattutto nel secondo caso) non è ... E Continua il presidente della:"Da un'emergenza siamo piombati in un'altra. Aspettiamo ... Energia, Fipe-Comnfcommerco: Estendere e rafforzare il credito imposta contro bollette monstre - Ildenaro.it Questa la richiesta di Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei Pubblici esercizi, per contenere gli effetti del caro energia. Secondo un’analisi dell’Ufficio Studi Fipe, a luglio i prezzi dei ...A luglio bollette raddoppiate e in qualche caso triplicate rispetto all’anno scorso e ora si teme per i consumi di agosto. Anche gli alberghi in grande difficoltà ...