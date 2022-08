Energia: Berlusconi, 'rincari bollette dramma, puntare su nucleare pulito' (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - Sul rincaro delle bollette "dire che sono preoccupato è troppo poco. Sono aumentate dalle 4 alle 6 volte rispetto allo scorso anno, un dramma per famiglie e imprese. Le famiglie rischiano di trovarsi davanti alla scelta di pagare le bollette o fare spesa, tutti i prezzi stanno aumentando, le aziende rischiano di chiudere o alzare il prezzo dei prodotti al punto di ritrovarsi fuori mercato. Occorrono misure immediate per sterilizzare almeno in parte questi aumenti", ma "intervenire anche con misure strutturali, con i rigassificatori, gli impianti eolici e soprattutto ripartire con la ricerca su nucleare pulito. In Francia l'85% dell'Energia di cui hanno bisogno i francesi arriva dal nucleare". Così Silvio Berlusconi ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - Sul rincaro delle"dire che sono preoccupato è troppo poco. Sono aumentate dalle 4 alle 6 volte rispetto allo scorso anno, unper famiglie e imprese. Le famiglie rischiano di trovarsi davanti alla scelta di pagare leo fare spesa, tutti i prezzi stanno aumentando, le aziende rischiano di chiudere o alzare il prezzo dei prodotti al punto di ritrovarsi fuori mercato. Occorrono misure immediate per sterilizzare almeno in parte questi aumenti", ma "intervenire anche con misure strutturali, con i rigassificatori, gli impianti eolici e soprattutto ripartire con la ricerca su. In Francia l'85% dell'di cui hanno bisogno i francesi arriva dal". Così Silvioai ...

