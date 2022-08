Energia | Beghin M5S | ' Michel convochi Consiglio Ue straordinario su gas'

(Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Chiediamo al Presidente deleuropeo Charlesdi convocare immediatamente uneuropeoper affrontare in maniera seria il problema del caro, il prossimo - previsto a ottobre - fornirebbe risposte tardive all'impennata delle bollette prevista già a settembre". Così in una nota Tiziana, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. “Davanti all'aumento vertiginoso e senza sosta del prezzo del gas le attuali Istituzioni europee risultano drammaticamente assenti - denuncia l'esponente 5 Stelle - Ieri le quotazioni hanno raggiunto quota 295 euro al megawattora, un anno fa erano a 26 euro. Questa moltiplicazione si scaricherà sulle bollette di imprese e cittadini con esiti drammatici per i loro ...

