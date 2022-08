Empoli | prognosi di 30 giorni per il tifoso viola picchiato in un bar La società azzurra condanna l’aggressione

(Di martedì 23 agosto 2022) Il referto deldella Fiorentina aggredito in un bar diriferisce di una guarigione in 30. L'calcio non ci sta. Si dissocia el'aggressione, avvenuta al termine del derby di domenica scorsa in un circolo empolese, da parte di tre soggetti, presunti tifosi dell'L'articolo proviene da Firenze Post.

