Elio e le Storie Tese | il triste dramma del cantante | la malattia entrata a casa sua

Elio ha voluto parlare dell'autismo di suo figlio Dante, protagonista sul palco durante un concerto delle Storie Tese. Circa un mese fa, durante il "Concertozzo di fine sfiga" tenutosi a Bergamo per raccogliere fondi a sostegno dei profughi ucraini, il pubblico ha potuto godersi di nuovo l'esibizione di Elio e Le Storie Tese, riuniti per l'occasione benefica. La risposta da parte del pubblico è stata ovviamente altissima, con circa diecimila persone ad assistere all'evento e a portare la propria solidarietà ai rifugiati. Sul palco, oltre alla celebre band, è stato protagonista anche il figlio di Elio, Dante. Il ragazzo, che ha compiuto 12 anni, ha voluto lanciare un messaggio utilizzando tanta simpatia, che sembra essere davvero una caratteristica ...

