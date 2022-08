Elezioni | Zingaretti | “Garantire il lavoro | il rilancio delle imprese e un’economia giusta”

Leggi su lopinionista

ROMA – "In questi anni che abbiamo alle spalle abbiamo combattuto contro la pandemia per salvare la vita degli esseri umani. Ora c'è un'altra sfida. Combattere contro gli effetti del Covid:il, il. La differenza tra noi e la destra è tutta qua. Noi vogliamo creare ricchezza e ridistribuirla all'insegna della giustizia. La destra no, come dimostra la flat tax. È questo il cuore della sfida che abbiamo davanti e noi diciamo: prima le persone". Lo afferma sul suo canale Telegram il presidente della Regione Lazio Nicola(foto), ex segretario nazionale del Partito Democratico.