Elezioni, una sintesi dei programmi sul lavoro – il pregio del M5s è che indica percorsi da seguire (Di martedì 23 agosto 2022) Ecco la puntata relativa al programma del Movimento 5 Stelle, basato sui nove punti presentati da Giuseppe Conte al presidente del Consiglio Mario Draghi. Ricordo che si tratta di un’analisi limitata alle sole idee relative al marcato del lavoro e che queste vengono raggruppate per argomenti, su cui provo ad esprimere un’opinione segnalando eventuali criticità e/o punti di forza. Il tutto viene poi schematizzato in un giudizio sulla base di tre simboli: ? per un’opinione positiva? per sintetizzare un giudizio negativo e? per esprimere un dubbio, legato o alle genericità della proposta o alla mancata indicazione di elementi utili a comprenderne le modalità di realizzazione Mantenimento del Reddito di Cittadinanza e potenziamento delle politiche attive Il documento M5S del 6 luglio 2022 insiste sul mantenimento del RdC, proponendo una serie di interventi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Ecco la puntata relativa al programma del Movimento 5 Stelle, basato sui nove punti presentati da Giuseppe Conte al presidente del Consiglio Mario Draghi. Ricordo che si tratta di un’analisi limitata alle sole idee relative al marcato dele che queste vengono raggruppate per argomenti, su cui provo ad esprimere un’opinione segnalando eventuali criticità e/o punti di forza. Il tutto viene poi schematizzato in un giudizio sulla base di tre simboli: ? per un’opinione positiva? per sintetizzare un giudizio negativo e? per esprimere un dubbio, legato o alle genericità della proposta o alla mancatazione di elementi utili a comprenderne le modalità di realizzazione Mantenimento del Reddito di Cittadinanza e potenziamento delle politiche attive Il documento M5S del 6 luglio 2022 insiste sul mantenimento del RdC, proponendo una serie di interventi ...

