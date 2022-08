Elezioni ultime notizie Sanzioni a Mosca | scontro Salvini-Letta Draghi | Italia continuerà a sostenere l’Ucraina

(Di martedì 23 agosto 2022) Il leader della Lega: «Chiedo di valutare l’utilità dello strumento, doveva dissuadere Putin nell’attacco ma finisce con il favorirne l’economia». Il segretario Pd: «L’deve essere molto netta, mantenere le sue alleanze, e non cambiare linea». Meloni: ok price cap per gas ma al livello europeo. Berlusconi: meno tasse sulla casa. Terzo Polo: tassa al 2% sulla prima casa c’è già, di cosa parla Berlusconi? Bonetti a Radio 24: non tornare indietro su Family Act

Botta e risposta tra la leader di Fratelli d'Italia e il segretario Dem. Lei: 'Servirebbe riforma costituzionale. Il modello alla francese non mi sembra impresentabile'. Lui: 'Così si indebolisce il ...Dibattito tra i leader in vista del voto a Rimini. Il leader del Pd: 'Non dare segni di cedimento a Putin, ci ricatta'. Draghi: 'L'Italia continuerà a sostenere Kiev', oggi il presidente del Consiglio ... Governo, verso elezioni. Lite Meloni-Letta sul presidenzialismo Secondo Tecnè la coalizione composta da FdI, Lega e Forza Italia sfiora il 50%. Per Noto FdI è il primo partito col 25% contro il 20,5% del Pd ...La battaglia (almeno quella sulle liste) è finita. Ma la guerra rischia di essere appena cominciata. Perché lo scontro intestino che per giorni ha avvelenato l’aria nei ...