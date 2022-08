Elezioni: Salvini, 'Letta si è fatto fischiare da platea Cl, su scuola ha idee geniali' (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Letta si è fatto fischiare persino dalla platea di Comunione e Liberazione: ha avuto l'idea geniale di estendere la scuola dell'obbligo fino ai 18 anni, vuole tenere i ragazzi in classe, sui banchi, dai 3 ai 18 anni. Questo fa il paio con quello che ha detto Calenda, cioè che chi non va nei licei è uno studente di serie B. E invece io dico viva i ragazzi che vanno nelle scuole tecniche, negli istituti professionali, all'alberghiero". Così Matteo Salvini, in comizio a Giulianova. "Il ragazzo è distratto -dice ancora il leader della Lega diretto al segretario del Pd- a Parigi insegnava, ma da quando è tornato in Italia si è perso". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "si èpersino dalladi Comunione e Liberazione: ha avuto l'idea geniale di estendere ladell'obbligo fino ai 18 anni, vuole tenere i ragazzi in classe, sui banchi, dai 3 ai 18 anni. Questo fa il paio con quello che ha detto Calenda, cioè che chi non va nei licei è uno studente di serie B. E invece io dico viva i ragazzi che vanno nelle scuole tecniche, negli istituti professionali, all'alberghiero". Così Matteo, in comizio a Giulianova. "Il ragazzo è distratto -dice ancora il leader della Lega diretto al segretario del Pd- a Parigi insegnava, ma da quando è tornato in Italia si è perso".

La7tv : #lariachetira Pippo @civati risponde a #Conte che rivendicava di essere progressista: 'Non prendo lezioni da chi ha… - DarioNardella : Mettere sullo stesso piano lo svago allegro di #SannaMarin con il Papeete di #Salvini in cui si irride l’Inno e i f… - AlbertoBagnai : A domani! - News24_it : Elezioni ultime notizie. Sanzioni a Mosca, scontro Salvini-Letta. Draghi: Italia continuerà a ... - Il Sole 24 ORE - TGianpaolo : RT @janavel7: Euforia nella Lega: finalmente sono arrivati I RUBLI!!! Elezioni politiche, Salvini: “Le sanzioni alla Russia? Se non funzio… -