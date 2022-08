SkyTG24 : #Elezioni, respinta la lista di Marco Cappato: pronto il ricorso - paolocosso : Cappato: «La nostra lista è stata respinta ovunque per le firme digitali». E si appella a Draghi: «Basta un decreto… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Elezioni, respinta la lista di Marco Cappato: 'Faremo ricorso' #25settembre #marcocappato - francescomosca : RT @Perdukistan: .?@ListaReferendum? respinta. Il Governo ha ancora 48 ore per rimediare. Pronti ai ricorsi - ParliamoDiNews : Elezioni, Cappato: `La nostra lista respinta ovunque, ricorreremo` - Politica - ANSA #elezioni #cappato #lista… -

18.40 Cappato,nostra lista. Ricorsi Marco Cappato, leader della lista Referendum e Democrazia, rende noto ...per le candidature "hanno deciso di escludere la nostra presenza alledel ...... quanto poco sicure o trasparenti, modalità di raccolta firme cartacee per la presentazione delle candidature per lepolitiche', conclude Cappato.Marco Cappato, leader della lista Referendum e Democrazia, ha annunciato che è stata respinta e che presenterà ricorso.Ore di tensione per la lista Referendum e Democrazia con Cappato per cui sono candidati alle elezioni del 25 settembre anche Paolo Piffer e Massimo Cappato. Le firme digitali raccolte sono state ...