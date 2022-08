Elezioni, Renzi: Letta e Meloni litigano per legittimarsi. Le devianze? Loro parlano, noi facciamo proposte (Di martedì 23 agosto 2022) “Meloni e Letta pensano di legittimarsi reciprocamente litigando sul concetto di devianze. Noi invece facciamo proposte serie su inflazione, energia, geopolitica, cultura, sostenibilita’. C’e’ chi litiga sul niente. E poi c’e’ Italia sul Serio e Terzo Polo”. Lo scrive su facebook, Matteo Renzi L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 agosto 2022) “pensano direciprocamente litigando sul concetto di. Noi inveceserie su inflazione, energia, geopolitica, cultura, sostenibilita’. C’e’ chi litiga sul niente. E poi c’e’ Italia sul Serio e Terzo Polo”. Lo scrive su facebook, MatteoL'articolo proviene da Ildenaro.it.

vitopetrocelli : Washington non si preoccupa per chi vincerà le elezioni in Italia. Perché Letta, Meloni, Conte, Salvini, Berlusconi… - Adnkronos : #Elezioni2022, Renzi: 'Progetto #terzopolo va oltre #25settembre'. - Giorgiolaporta : Caos a #sinistra dopo il caso #LaRegina: #Pittella ex presidente della Regione #Basilicata va col #TerzoPolo di… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Italia. Elezioni 25 settembre 2022. «Enrico stai sereno». Cit. Matteo Renzi (2014) - bull43may : RT @OmsCose: Non abbiamo ancora trovato vaccini per limitare l'ego di calenda e Renzi. #20agosto #Renzi #Calenda #ElezioniPolitiche2022 #E… -