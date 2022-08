Elezioni regionali Sicilia, Patuanelli: “Deciso di non avere il piede in 2 scarpe” (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – In Sicilia “è successo che, coerentemente con quanto accaduto a livello nazionale, anche a livello locale il nostro rapporto con il Pd si è interrotto, non certamente per nostra volontà ma per volontà immediata del Pd dopo la caduta del governo, e ovviamente abbiamo inteso proseguire su questa strada che ci vede da soli a presentare una proposta per i Paese e per la Sicilia che metta al centro le difficoltà degli ultimi e la tutela di chi non arriva a fine mese, un’agenda sociale e verso la transizione ecologica. Al di là della questione delle liste, il presidente Conte ha preso una decisione: conta il fatto che non si può avere il piede in due scarpe, ragionare a Roma in un modo e in Sicilia in un altro era totalmente sbagliato. La coerenza paga sempre nel medio ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – In“è successo che, coerentemente con quanto accaduto a livello nazionale, anche a livello locale il nostro rapporto con il Pd si è interrotto, non certamente per nostra volontà ma per volontà immediata del Pd dopo la caduta del governo, e ovviamente abbiamo inteso proseguire su questa strada che ci vede da soli a presentare una proposta per i Paese e per lache metta al centro le difficoltà degli ultimi e la tutela di chi non arriva a fine mese, un’agenda sociale e verso la transizione ecologica. Al di là della questione delle liste, il presidente Conte ha preso una decisione: conta il fatto che non si puòilin due, ragionare a Roma in un modo e inin un altro era totalmente sbagliato. La coerenza paga sempre nel medio ...

borghi_claudio : Bene che ci sia attenzione per chi è candidato dove. Si è capito che in queste elezioni si votano le persone e dat… - berlusconi : Ho presieduto il Comitato di presidenza di Forza Italia, che ha ratificato gli adempimenti in vista delle prossime… - ledicoladelsud : Elezioni regionali Sicilia, Patuanelli: “Deciso di non avere il piede in 2 scarpe” - telodogratis : Elezioni regionali Sicilia, Patuanelli: “Deciso di non avere il piede in 2 scarpe” - tuttiflussi : L’alleanza tra PD e M5S si dissolve anche in Sicilia, in vista delle prossime elezioni regionali. Abbiamo monitorat… -