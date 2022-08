Elezioni regionali Sicilia, appello direzione Pd a Chinnici: “Vai avanti” (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ arrivato nella notte, al termine di una lunga direzione regionale, che è stata aggiornata ad oggi, l’appello del Pd Sicilia a Caterina Chinnici, l’eurodeputata candidata alla Presidenza della Regione Siciliana, a proseguire il suo impegno, nonostante la rottura con il M5S. La direzione democratica ha ribadito “il sostegno e la piena fiducia a Caterina Chinnici, candidata alla presidenza della Regione per la coalizione progressista. La scelta approvata con le primarie e sostenuta da tutto il Partito Democratico non è minimamente scalfita dal comportamento di forze politiche che invece di supportare un percorso di grande cambiamento hanno deciso di tradire il voto di migliaia di Siciliani”. “Cara Caterina – si legge nel documento ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ arrivato nella notte, al termine di una lungaregionale, che è stata aggiornata ad oggi, l’del Pda Caterina, l’eurodeputata candidata alla Presidenza della Regionena, a proseguire il suo impegno, nonostante la rottura con il M5S. Lademocratica ha ribadito “il sostegno e la piena fiducia a Caterina, candidata alla presidenza della Regione per la coalizione progressista. La scelta approvata con le primarie e sostenuta da tutto il Partito Democratico non è minimamente scalfita dal comportamento di forze politiche che invece di supportare un percorso di grande cambiamento hanno deciso di tradire il voto di migliaia dini”. “Cara Caterina – si legge nel documento ...

