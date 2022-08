Elezioni politiche: tutti i candidati della Campania alla Camera e al Senato (Di martedì 23 agosto 2022) Sono state presentate ieri le liste per le Elezioni politiche del 25 settembre. Di seguito i candidati della Campania alla Camera e al Senato. candidati Camera Campania Camera dei deputati Campania 1 – Collegio uninominale 1. Giugliano in Campania Centrodestra: Domenico Brescia Centrosinistra: Fiorella Zabatta Azione: Vincenzo Daniele Italexit: Simona Boccuti M5S: Antonio Caso Noi di centro: Francesco Santoro Pci: Antonio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 23 agosto 2022) Sono state presentate ieri le liste per ledel 25 settembre. Di seguito ie aldei deputati1 – Collegio uninominale 1. Giugliano inCentrodestra: Domenico Brescia Centrosinistra: Fiorella Zabatta Azione: Vincenzo Daniele Italexit: Simona Boccuti M5S: Antonio Caso Noi di centro: Francesco Santoro Pci: Antonio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

